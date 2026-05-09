BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um avião cargueiro da Gol, modelo Boeing 737, saiu da pista auxiliar do aeroporto de Salvador após o pouso na manhã deste sábado (9).

A aeronave, sem passageiros, partiu de Guarulhos e os tripulantes que operavam o voo não ficaram feridos, conforme a companhia aérea.

Até a tarde deste sábado, o avião ainda não havia sido retirado da área de segurança do aeroporto, e a pista auxiliar estava fechada. Os pousos de decolagens seguem de maneira regular na pista principal, que não foi afetada.

A reportagem procurou a Salvador Bahia Airport, que administra o aeroporto, por email na tarde deste sábado, mas não houve manifestação até a publicação deste texto.

Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incidente, mas relatos indicam que a pista estaria molhada no momento do pouso. A Gol afirmou estar à disposição para colaborar com as autoridades.