RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio converteu neste sábado (9) em preventiva a prisão do influenciador Luan Lennon, 23. Ele foi preso nesta sexta (8) sob a suspeita de forjar um furto para publicar nas redes sociais. Com a decisão, a prisão dele está mantida.

O influenciador está na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio. Enzo Raphael Pereira e Silva Ferreira, integrante da equipe do influenciador, também teve a prisão convertida em preventiva. A dupla responde por denunciação caluniosa.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (7) no Centro do Rio. Segundo a polícia, Luan deixou o vidro de um carro aberto e combinou com um guardador de carros para oferecer R$ 30 a um pedestre para furtar um celular no veículo.

A equipe gravou a ação escondida em outro carro. Em seguida, o influenciador abordou o pedestre e tentou dar voz de prisão pelo falso roubo.

O pedestre afirmou que não participava do esquema. A Polícia Militar foi acionada e levou todos os envolvidos para a 4ª Delegacia de Polícia, na Praça da República.

Após trabalho investigativo, os agentes identificaram que se tratava de um crime forjado. Com base nas apurações, os policiais realizaram diligências que resultaram na identificação de outras duas pessoas envolvidas no esquema. Os três foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa.

Polícia Civil do Rio, em nota

Luan Lennon e dois integrantes de sua equipe foram autuados em flagrante por denunciação caluniosa. O crime não permite fiança, e os suspeitos passaram por audiência de custódia hoje.

Luan Lennon acumula mais de 1 milhão de seguidores na internet. Nas redes sociais, o jovem de 23 anos se apresenta como carioca, empresário e estudante de Direito.

O influenciador afirma que atua para combater a desordem no estado. Nas eleições de 2024, ele concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL).

A reportagem procurou a defesa do influenciador digital para um posicionamento, mas não obteve resposta.