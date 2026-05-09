SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e outra ficou ferida após sofrerem um acidente de moto enquanto fugiam de um assalto na marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (9).

Segundo a Polícia Militar, as duas estavam em uma motocicleta e trafegavam próximo à ponte do Morumbi quando foram abordadas por dois suspeitos, também em uma moto, por volta das 15h50.

Eles anunciaram o assalto e as vítimas tentaram fugir, mas perderam o controle da moto e bateram contra um muro.

A PM e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por testemunhas, mas uma das ocupantes da moto morreu ainda no local do acidente.

A outra vítima foi levada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. O estado de saúde dela não foi informado.

Os dois suspeitos fugiram, segundo a PM.

O caso deve ser registrado pelo 15º DP (Itaim Bibi).

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