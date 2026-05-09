BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Justiça manteve neste sábado (9), após audiência de custódia, a prisão do influenciador Luan Lennon, suspeito de forjar um furto de celular no Rio de Janeiro para produzir vídeos para as redes sociais.

As prisões de Luan, Enzo Raphael Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista -apontados como integrantes da equipe do influenciador- foram convertidas em preventiva (sem prazo) por suspeita de denunciação caluniosa.

A reportagem procurou o advogado Gustavo Clementino Lima, que atua na defesa de Luan Lennon e Enzo Raphael, e ele afirmou que irá se manifestar neste domingo (10).

A reportagem não conseguiu localizar, neste sábado, a advogada que representa Gabriel Henrique.

O juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda acatou recomendação do Ministério Público e negou o argumento das defesas, que solicitaram a liberdade dos suspeitos.

O magistrado afirmou que a gravidade do delito, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima e a instrução criminal justificam a manutenção da prisão dos suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar uma ocorrência de possível furto de celular na praça da República, no centro da capital fluminense. No local, os policiais encontraram um homem que estava detido por testemunhas. Um telefone celular foi apreendido.

Um homem se apresentou como vítima do suposto furto e outras três pessoas disseram ter testemunhado o caso. Todos os envolvidos foram levados para a 4ª DP (Presidente Vargas).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o crime havia sido forjado para gravação de conteúdo para redes sociais.

Segundo os agentes, Luan teria aproveitado a falha no fechamento automático do vidro de um carro e combinado com um flanelinha para convencer uma pessoa em situação de rua, mediante pagamento de R$ 30, a retirar um celular do interior do veículo.

Ainda segundo os investigadores, toda a ação era filmada pelo influencer, que estaria do outro lado da rua, dentro de um carro. Em seguida, ele teria abordado o suposto autor do furto e tentado dar voz de prisão.

O homem afirmou não ter participação em qualquer esquema criminoso e contou que havia sido incentivado a pegar o aparelho. Na delegacia, os policiais observaram que o modelo de celular que aparecia no vídeo do influenciador como supostamente furtado divergia do aparelho do proprietário do veículo, que também disse não reconhecer o celular do vídeo como dele.

Os agentes então deram voz de prisão em flagrante aos três suspeitos, medida que foi ratificada pelo juiz.

"O cenário narrado indica altíssima gravidade em concreto, uma vez que o ora custodiado, junto a terceiros, teria supostamente se aproveitado de pessoa extremamente vulnerável, que estaria inclusive entorpecida no momento da abordagem e vive em estado famélico, para simular crime e induzir as autoridades ao erro", afirmou o magistrado.

"Incrementa a gravidade, o fato de que o custodiado teria orquestrado tal cenário com fins supostamente midiáticos e eleitorais", completou o juiz.

Nas redes sociais, Luan Lennon acumula mais de um milhão de seguidores. Em seu perfil, ele se apresenta como carioca, empresário e acadêmico de direito, além de afirmar que atua "combatendo a desordem" no estado do Rio.

Em 2024, ele disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo PL, mas não foi eleito.