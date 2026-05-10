Conhecido pela relevância como representante do cinema marginal, movimento de contracultura nacional das décadas de 1960 e 1970, o também roteirista e produtor tinha uma estética própria marcada pela sátira, absurdo, subversão narrativa e colagem.

A produção cinematográfica do homenageado é influenciada diretamente por personalidades consagradas no cinema como Orson Welles e Jean-Luc Godard. O trabalho de Rogério Sganzerla contempla com recorrência os clichês dos filmes noir e das pornochanchadas.

Sganzerla faleceu aos 57 anos, em 9 de janeiro de 2004, vítima de um câncer no cérebro. O célebre diretor catarinense deixou uma obra com mais de 20 filmes. Ao lado da atriz Helena Ignez, com quem foi casado por 34 anos, o cineasta construiu uma trajetória única na cena do cinema brasileiro.

O Bandido da Luz Vermelha

Clássico do cinema, o filme O Bandido da Luz Vermelha é uma trama do gênero drama policial dirigida por Rogério Sganzerla quando ele tinha 22 anos. O enredo acompanha Jorge (Paulo Vilhaça), um assaltante de residências de São Paulo, apelidado pela imprensa de Bandido da Luz Vermelha.

O criminoso desconcerta a polícia ao utilizar técnicas peculiares de ação. Auxiliado por uma lanterna vermelha, ele tem longos diálogos com as vítimas e protagoniza fugas ousadas para depois gastar o fruto do roubo de modo extravagante.

O assaltante estabelece um relacionamento com Janete Jane (Helena Ignez). O bandido também conhece outros meliantes, um político corrupto e acaba sendo traído. Perseguido e encurralado, o protagonista decide tirar a própria vida como única saída para encerrar sua carreira de crimes.

Nem Tudo É Verdade

O filme Nem Tudo é Verdade reconstitui a visita do cineasta Orson Welles ao Brasil nos anos 1940 para gravar o documentário It's All True (Tudo é Verdade), projeto que terminou inacabado. O diretor americano fica fascinado pelo país, registra o carnaval, mas se perde em suas descobertas e experiências. A obra foi fadada à incompreensão e à sabotagem dos estúdios de Hollywood, não sendo concluída.

A produção de Rogério Sganzerla mescla documentário e ficção para representar aquela tentativa de fazer cinema e aborda a política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Arrigo Barnabé interpreta o diretor de Cidadão Kane (1941) e desfruta do status de maior gênio precoce da sétima arte mundial. Grande Otelo e Helena Ignez também estão no elenco do longa que apresenta e discute elementos da cultura brasileira, das festas populares às diferenças sociais.

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