A exposição se junta às comemorações dos 95 anos da autora e das cinco décadas da publicação de seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, e do best-seller Marcelo, marmelo, martelo - que tem mais de 50 edições -, ambos de 1976.

Quero agradecer a todos os meus leitores, que fizeram a minha vida, disse Ruth no evento de abertura, diante de um público de adultos, jovens e crianças.

Na mostra, gavetas e nichos revelam livros originais, monóculos com fotos de família e vídeos que resgatam memórias da autora.

O espaço expositivo funciona como um dicionário biográfico. Na letra B, de borboleta, está um de seus livros, Romeu e Julieta, no qual duas borboletas de cores diferentes não podem brincar juntas, em uma alusão ao racismo. Na letra C, de canto, há um vídeo inédito de Ruth cantando com a filha, Mariana, em janeiro de 2025. Pulando para a E, de Eduardo, tem uma homenagem ao marido e parceiro de vida, com fotos do casamento de 1956.

O artista precisa muito ser valorizado. Ele precisa perceber o valor que dão a ele, porque é do que ele depende, é de ser valorizado. Uma homenagem grande como essa, uma homenagem barulhenta como essa, é uma homenagem que valoriza muito a gente. Deixa a gente com uma noção de que valeu a pena tudo o que a gente fez, disse Ruth à imprensa.

A gerente do Núcleo de Curadorias e Programação Artística do Itaú Cultural, Galiana Brasil, disse que a Ocupação Ruth Rocha é uma oportunidade de apresentar a autora para mais gerações e promover um reencontro com os leitores que cresceram com ela e foram formados a partir dessa literatura.

É importante dizer que a gente pensou muito do ponto de vista da criança, no sentido dos acessos, das alturas, das interações que o espaço promove, é como se fosse um brinquedo, um grande brinquedo. Tem cerca de 160 livros físicos delas, com a intenção da ocupação também, seduzir, brincar bastante com a criança e depois a ideia é que possam pegar, ler, entrar em contato fisicamente, corporalmente com esses livros, explicou Galiana.