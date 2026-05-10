A plataforma será atualizada continuamente com novos conteúdos, trilhas temáticas e materiais complementares, reunindo textos, imagens, referências bibliográficas e documentos históricos que contextualizam a produção do artista e seu papel na construção de uma cultura.

O iAH entende que a ferramenta consolida o compromisso de democratizar acesso ao patrimônio artístico e intelectual de Abelardo da Hora, além de fortalecer a formação continuada em artes, cultura e cidadania.

Na avaliação do professor Daniel da Hora, neto do escultor e curador do projeto, trata-se de um lançamento que aponta para o futuro sem romper com a origem, como Abelardo ensinou, por meio de sua obra, de sua relação com a cidade e de sua atuação pública.

Agora, ampliamos essa vocação formadora em linguagem digital, com alcance nacional e internacional, disse.

Abelardo da Hora é considerado o maior escultor expressionista do Brasil. Formado em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes do Recife e em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, Abelardo da Hora nasceu no dia 31 de julho de 1924, em São Lourenço da Mata (PE) e faleceu aos 90 anos, no dia 23 de setembro de 2014, na capital pernambucana.

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