RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil apura há um mês o desaparecimento do juiz federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).

De acordo com investigações da polícia, o magistrado foi visto pela última vez em 14 de abril embarcando em um táxi após ter sacado R$ 1.000. Ele teria como destino a Vista Chinesa, mirante turístico na zona sul do Rio de Janeiro.

O caso foi revelado neste domingo pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmado pela reportagem.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "o caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e segue sob sigilo".

Alcides estava afastado das funções desde maio do ano passado por determinação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), sob suspeita de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.

Ele foi detido após vizinhos chamarem a polícia em razão da suspeita de agressão à mulher. Ele resistiu à prisão e precisou ser algemado.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do magistrado neste domingo (10). Os processos contra ele no CNJ e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) estão sob sigilo.

Na ocasião, a defesa do desembargador negou que ele tenha praticado qualquer ato violento contra a sua mulher, policiais que compareceram à sua residência ou demais pessoas e que isso seria provado no curso do processo legal.