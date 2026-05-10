BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Cidades da serra de Santa Catarina registraram ocorrência de neve pela primeira vez neste ano entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10).

A região também teve episódios de chuva congelada e sincelo, fenômenos impulsionados pela passagem de uma massa de ar polar.

Os eventos foram considerados pontuais e em pequena quantidade pelos meteorologistas da Defesa Civil catarinense. Segundo os técnicos, as temperaturas ainda não estavam suficientemente baixas e os ventos nas áreas mais elevadas permaneciam intensos.

Urupema (-1,1°C) e Urubici (-0,5°C) registraram temperaturas negativas neste domingo. Em São Joaquim, também na serra, os termômetros chegaram a 0,3°C.

A Defesa Civil afirmou ter emitido alertas sobre o frio intenso desde quinta-feira (7) e que a madrugada desta segunda (11) deve ser ainda mais rigorosa.

As temperaturas negativas também devem atingir o Meio-Oeste, os planaltos Sul e Norte e a região serrana da Grande Florianópolis, podendo se aproximar de -5°C nas áreas mais altas.

"A Defesa Civil reforça a necessidade de atenção com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua, devido às baixas temperaturas. Também é necessário cautela nas vias com histórico de congelamento de pistas, especialmente nas regiões serranas."