SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de sábado (9), um motorista de 31 anos suspeito de embriaguez ao volante. Ele perdeu o controle de uma Porsche Macan azul e bateu em quatro carros estacionados na rua Itapeti, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ninguém ficou ferido. O condutor, diz o boletim de ocorrência, apresentava sinais de embriaguez, recusou o teste do bafômetro e foi autuado em flagrante e conduzido ao 30ºDP.

O motorista pagou fiança e deverá responder o processo em liberdade, informou a SSP. A polícia não informou se ele já possui defesa, por isso não foi possível localizar o advogado.

Os carros atingidos são um GM/Corsa, um Tiggo7, um Fiat/Pulse e um Jeep Renegade, de acordo com a Polícia Militar. Os proprietários dos veículos também foram levados à delegacia para prestar depoimento.

Motoristas que passavam pelo local do acidente, ocorrido por volta de 20h30, registraram a cena em vídeos e publicaram nas redes sociais. As imagens mostram o Porsche após o choque frontal com os demais carros parados na calçada, um deles chegou subir em cima de outro veículo com a força do impacto.