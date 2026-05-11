SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (11).

Dezesseis equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local e o combate às chamas foi dividido em três frentes de atuação. O fogo foi controlado no final da madrugada, sem nenhum ferido.

O fogo provocou o desabamento da cobertura do prédio. No início da manhã, bombeiros ainda estavam no local para fazer o rescaldo.

A Defesa Civil foi chamada para avaliar a situação do imóvel e a polícia vai investigar a causa do incêndio.