SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As temperaturas em São Paulo devem permanecer mais baixas nos próximos dias, por causa de uma massa de ar frio que avança sobre o Brasil, segundo a meteorologia.

A segunda-feira (11) deve começar com muita nebulosidade, chuviscos e temperaturas baixas, porém o sol retorna entre nuvens e ajuda a diminuir a sensação de frio no decorrer do dia, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Os termômetros na segunda variam entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 21°C, com índices de umidade acima dos 55%.

Na terça (12), o sol deve aparecer entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 12°C e as máximas podem chegar aos 25°C. Não há previsão de chuva.

A quarta (13) ainda registrará a sensação mais fria com temperatura mínima de 10°C, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode chegar a 22°C. Os índices de umidade serão acima dos 55%.

De acordo com o instituto, na quinta (14), as temperaturas sobem um pouco mais, comparado aos dias anteriores. A mínima será de 15°C e a máxima pode chegar a 26°C. Os índices de umidade serão a partir de 45%.