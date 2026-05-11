SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis ocupantes de um carro morreram após o veículo cair no lago de um condomínio na cidade de Alexânia, em Goiás, na noite de domingo (10). Entre as vítimas, quatro eram irmãos. A mãe deles, que também estava no veículo, conseguiu sobreviver.

O acidente aconteceu no Lago Corumbá IV, dentro do condomínio Colorado Premium, segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 21h40.

Segundo a corporação, a mulher conseguiu sair do carro e pedir ajuda.

Quando os bombeiros chegaram, três das vítimas já haviam sido retiradas da água. Os bombeiros mergulharam a uma profundidade de aproximadamente de cinco metros e conseguiram localizar as outras três vítimas dentro do veículo. A visibilidade no local era de apenas 15%.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e da PM às margens da lagoa onde o acidente ocorreu Divulgação Corpo de Bombeiros Viatura da Polícia Militar com luzes vermelhas de emergência acesas parada em estrada de terra à noite. Veículo vermelho com número 193 parcialmente visível está estacionado próximo, com objetos sobre o capô. Ambiente escuro com vegetação ao fundo. Imagem pequena **** Os socorristas tentaram reanimar as vítimas ainda no local, porém sem sucesso.

Morreram dois meninos de 6 e 9 anos; um adolescente de 14, e uma jovem de 18 anos --todos filhos da mulher que sobreviveu. Outros dois homens, de 35 e 43 anos, são as demais vítimas.

A mulher contou aos bombeiros e à PM que não sabe como o acidente ocorreu, apenas que viu muita água entrando no carro e conseguiu deixar o veículo para pedir ajuda.

As causas do acidente serão investigadas.