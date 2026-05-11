SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) abre nesta segunda-feira (11) o prazo para solicitar isenção da taxa do vestibular 2027. O pedido deve ser feito exclusivamente pela internet, na página da Comvest, até 5 de junho.

O benefício vale tanto para o Vestibular Unicamp quanto para a modalidade Enem-Unicamp. Podem participar candidatos de todo o país que já concluíram ou vão concluir o ensino médio em 2026.

A universidade oferece quatro modalidades do benefício, com critérios distintos.

A modalidade 1 é destinada a estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. É a principal categoria e concentra 6.748 isenções. A modalidade 2 atende funcionários da Unicamp e da Funcamp. Não há limite de concessões. A modalidade 3 é voltada a candidatos que optarem por cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia, como ciências biológicas, física, letras, matemática, pedagogia e análise e desenvolvimento de sistemas. Também não há limite de vagas. A modalidade 4 contempla estudantes de escolas privadas com bolsa integral ou parcial e alunos do Sistema S, como Senai e Sesi. São oferecidas 150 isenções. Para solicitar o benefício, o candidato deve enviar documentos que comprovem as condições exigidas em cada modalidade. Os arquivos precisam ser digitalizados e anexados no sistema. A Comvest disponibiliza, no site, modelos dos documentos exigidos.

A lista de contemplados será divulgada em 31 de julho. Candidatos com pedido negado poderão apresentar recurso pela página da comissão. O resultado dos recursos sai em 6 de agosto.

A aprovação da isenção não garante inscrição automática no vestibular. O candidato precisará se inscrever posteriormente, com o código fornecido.

VESTIBULAR 2027

A Unicamp também já definiu o calendário do vestibular 2027. As inscrições serão abertas de 3 a 31 de agosto. Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos de 11 de maio a 5 de junho.

A primeira fase da Unicamp será aplicada em 18 de outubro. A prova será composta por 72 questões de múltipla escolha, sendo 12 de matemática, 12 de português e literatura, sete de inglês, 21 de ciências da natureza e 20 de ciências humanas.

Já a segunda fase ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro. No primeiro dia, todos os candidatos farão uma redação, além de responder a seis questões de português, duas perguntas interdisciplinares e duas questões de ciências da natureza.

CALENDÁRIO

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 11 de maio a 5 de junho de 2026

Inscrições: 3 a 31 de agosto

Provas de habilidades específicas (música): setembro de 2026

1ª Fase: 18 de outubro 2ª Fase: 29 e 30 de novembro

Provas de habilidades específicas (demais cursos): 2 a 4 de dezembro

Divulgação dos aprovados: 25 de janeiro de 2025