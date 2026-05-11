SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a ação da Polícia Militar que desocupou com uso de força a reitoria da USP (Universidade de São Paulo), alunos do internato da medicina decidiram paralisar os atendimentos médicos e atividades práticas no HC (Hospital das Clínicas) e no HU (Hospital Universitário) nesta segunda-feira (11).

Eles reivindicam as mesmas pautas dos demais estudantes, mas também protestam contra a precarização dos serviços de saúde da universidade. Nesta segunda, também ocorre paralisação de alunos, trabalhadores técnico-administrativos e docentes da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Procurados por email na manhã desta segunda (11), a reitoria da USP e o HC não responderam sobre a paralisação e o impacto nos atendimentos.

"Apoiamos e reivindicamos as mesmas pautas das outras áreas da universidade, como a melhora e desterceirização dos restaurantes universitários e a recomposição do valor das bolsas de permanência. Mas temos também demandas específicas da saúde", diz Gabriela Zanini, diretora do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina.

Eles pedem a contratação de mais profissionais da área da saúde para atuar no HU, que funciona dentro do campus central da universidade. Segundo eles, a unidade tem hoje uma defasagem de 500 profissionais, entre enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros.

Também pedem a reabertura dos leitos do hospital, que desde 2013 foram cortados quase pela metade. Naquele ano, a unidade oferecia cerca de 220 leitos. Hoje, são apenas 130. "Nesse período, o número de cirurgias feitas no HU caiu em 60%. É uma situação bem decadente, que prejudica a nossa formação, mas, sobretudo, o atendimento da comunidade."

Os internos do HC também aderiram à paralisação porque reivindicam o fim do programa Experiência HC, que cobra mensalidades acima de R$ 8.000 para que alunos de faculdades privadas possam estagiar no local. O programa foi lançado em 2024 com 600 vagas, mas hoje já oferta 2.000 vagas por ano.

"Os alunos da USP estão tendo que competir por espaço e para fazer as atividades práticas com estudantes de outras faculdades, que sequer passam por algum tipo de processo seletivo. A superlotação de estudantes também prejudica os pacientes. Antes, três alunos acompanhavam uma consulta. Agora, são até oito", conta Gabriela.