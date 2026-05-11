SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma ação integrada das forças de segurança do Brasil e da Bolívia resultou na prisão de um homem apontado como um dos líderes do Comando Vermelho na Bahia e da esposa dele.

O casal foi preso na madrugada deste domingo (10) na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra. A prisão foi decretada no âmbito da Operação Artemis, que envolveu a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Polícia Federal, Polícia Civil e a força antidrogas boliviana FELCN.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela secretaria, nem os nomes dos seus respectivos advogados. Assim, não foi possível localizar a defesa deles.

As investigações apontam que o casal coordenava a distribuição de drogas e armas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Eles também são suspeitos de ordenar mortes violentas e de crimes como corrupção de menores, roubo e lavagem de dinheiro.

O casal utilizava documentos falsos e ambos se apresentavam na cidade como empresários. Eles foram localizados em uma casa de luxo localizada no bairro de Equipetrol, área rica de Santa Cruz de La Sierra. O imóvel está avaliado em US$ 1,2 milhão, o equivalente a R$ 6 milhões.

As autoridades brasileiras discutem com a Justiça boliviana medidas para o bloqueio judicial do imóvel.

As forças de segurança brasileiras e bolivianas realizaram neste domingo o processo de extradição do casal. Os dois ficarão custodiados na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

A prisão do casal representa a sexta captura de líderes de organizações criminosas da Bahia em território boliviano apenas em 2026.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou o trabalho de inteligência e da integração das forças de segurança na localização de líderes e desarticulação das estruturas financeiras das facções criminosas.