SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, responsável por organizar os processos seletivos da USP, abre nesta segunda-feira (11) o prazo para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular 2027 da USP. Têm direito à isenção total candidatos com renda pessoal bruta ou renda familiar per capita de até R$ 2.431,50.

Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet, no site da fundaçao, até as 12h de 10 de julho. Também podem solicitar desconto de 50% candidatos com renda de até R$ 4.863, desde que cumpram as exigências do edital.

Uma das mudanças deste ano garante isenção integral para estudantes de cursinhos populares mantidos por entidades estudantis das unidades da USP, independentemente da renda, com comprovação de vínculo.

Para obter isenção ou redução concedidas pela Fuvest, o candidato precisa comprovar trajetória escolar. São aceitos quem cursou todo o ensino médio na rede pública, quem fez os dois primeiros anos em escola pública e está no 3º ano, ou quem está no 2º ano e pretende prestar como treineiro.

A fundação também considera equivalentes alunos de escolas gratuitas, do sistema Sesi, Senai ou Senac e de colégios privados com bolsa integral ou superior a 50%. Além disso, podem pedir o benefício candidatos que concluíram o ensino médio por exames como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

O resultado será divulgado a partir das 12h de 3 de agosto, na área do candidato. Quem discordar poderá recorrer entre 3 e 7 de agosto. A decisão final sai em 17 de agosto.

O pedido exige o envio de documentos do candidato e do núcleo familiar. Para comprovar escolaridade, é preciso anexar histórico ou declaração da escola com informações sobre tipo de instituição, série cursada e, se for o caso, condição de bolsista. Já a renda deve ser demonstrada com documentos referentes a fevereiro, março ou abril de 2026, como holerites, extratos de benefícios, comprovantes de programas sociais ou declarações de atividade para autônomos.

Candidatos desempregados podem apresentar seguro-desemprego, rescisão de contrato ou declaração. No caso dos cursinhos populares, a inscrição deve ser informada em declaração, que será validada pela própria entidade.

Pedidos com documentos ausentes, ilegíveis ou informações incorretas serão negados. A Fuvest pode ainda realizar visitas domiciliares para verificar a situação declarada.

A Fuvest já divulgou o calendário da edição 2027. A primeira fase será aplicada em 15 de novembro, e a segunda ocorrerá em 13 e 14 de dezembro. As inscrições abrem em 17 de agosto e seguem até 9 de outubro.

CALENDÁRIO DA FUVEST

Pedido de isenção: 11 de maio a 10 de julho

Inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

1ª Fase: 15 de novembro

2ª Fase: 13 e 14 de dezembro de 2025