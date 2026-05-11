A Polícia Federal realizou no sábado (9) a Operação Transfer, em Governador Valadares, para combater um esquema de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Segundo as investigações, o suspeito intermediava viagens clandestinas, inclusive de famílias com crianças, por rotas que passavam pelo México, mediante cobrança de altos valores. A Justiça Federal autorizou mandado de busca e apreensão e o bloqueio de R$600 mil em bens e valores.

De acordo com a PF, também foram identificados indícios de movimentação financeira incompatível, com transferências realizadas por pessoas ligadas às viagens irregulares.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam contratos de compra e venda, notas promissórias, passaportes de terceiros e um veículo que estava em posse do investigado.

As investigações seguem em andamento.

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