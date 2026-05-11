SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do teto da biblioteca da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) desabou em razão das chuvas do fim de semana, molhando uma parcela do acervo. Servidores que chegaram para trabalhar na manhã desta segunda (11) encontraram o local alagado.

Procurada por email nesta manhã, a reitoria da USP não respondeu sobre a queda do teto e os prejuízos causados.

Com o desabamento do forro, a água da chuva tomou conta de alguns andares, e parte do acervo ficou destruída, de acordo com os funcionários. Eles se organizam para tentar recuperar as obras, secando os livros para retirar a umidade e impedir a proliferação de fungos.

Há anos, servidores da unidade cobram por reformas e a contratação de mais profissionais para a manutenção dos prédios.

"Enquanto a universidade tem bilhões, a biblioteca da Faculdade de Educação, símbolo da formação de professores, está devastada", diz uma nota publicada pelo Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da USP).

Os funcionários ainda não conseguiram estimar quantas obras foram perdidas.

Eles destacam que diversas unidades, mas, em especial, a Faculdade de Educação, vem sofrendo com a falta de funcionários para manter atividades básicas.

"Essa precarização afeta agora diretamente uma biblioteca, que é um centro de registro, pesquisa e memória da universidade, depredando um patrimônio público de valor imensurável e, muitas vezes, irrecuperável", diz a nota do Sintusp.

Conforme mostrou a Folha, no início do ano, a Escola de Aplicação, que é ligada à Faculdade de Educação, precisou adotar um plano emergencial e reduzir o horário das aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental por falta de profissionais para atender os alunos com deficiência.

Considerada um modelo de educação inclusiva e humanista, a escola registrou um aumento de matrículas de alunos com deficiência e transtornos nos últimos anos. Esse aumento, no entanto, não foi acompanhado da contratação de profissionais especializados para atuar com essas crianças e adolescentes.