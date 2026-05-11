SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto de estudantes das universidades estaduais de São Paulo foi interrompido após uma confusão com vereadores.

Nesta segunda-feira (11), alunos de USP, Unesp e Unicamp se aglomeraram em frente ao prédio onde ocorreria uma reunião dos reitores das instituições.

Pouco antes das 14h30, Rubinho Nunes e Adrilles Jorge, ambos do União, chegaram ao protesto, na República, centro de São Paulo, e começaram provocações. Pouco depois, começou um confronto. Rubinho agrediu e apanhou de estudantes. Ele disse à reportagem que está a caminho do hospital e acha que teve seu nariz quebrado.

A polícia interveio na confusão com gás de pimenta. A reunião do Conselho de Reitores, o Cruesp, foi cancelada. Os manifestantes seguem em frente ao prédio.

O novo episódio de repressão contra o movimento estudantil ocorre um dia após a ação da Polícia Militar que desocupou com uso de força a reitoria da USP.