SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O peão Rafael Silvio Oliveira, 32, morreu após ser pisoteado por um touro durante a final do Votu International Rodeo, em Votuporanga (a 520 km de São Paulo), no domingo (10).

Rafael participava da disputa por equipes no interior de São Paulo, quando caiu na arena e foi pisoteado no tórax pelo touro. O peão ainda chegou a se levantar e correr do animal, mas desmaiou poucos segundos depois, assim que chegou perto da porteira.

Em nota, a organização do rodeio disse que ele foi "prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital".

O animal foi contido, e a equipe de resgate prestou os primeiros socorros à vítima ainda na arena. Oliveira foi levado à Santa Casa da cidade, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Ainda na nota, a organização lamentou o ocorrido e afirmou que toda a assistência está sendo prestada à família do atleta.

"A organização do Votu Internacional Rodeo 2026 se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta."

Oliveira participava de uma das últimas montarias da noite na disputa por equipes. Chegou a ficar 7,59 segundos em cima do touro, faltando apenas um segundo para completar o tempo oficial de avaliação das notas, de oito segundos. O peão também estava classificado para a final individual do rodeio.

Ele era natural de Ponta Preta, em Mato Grosso, e integrava a ACR (Associação de Campeões de Rodeio). Rafael foi campeão nacional da ACR Super Stars 2025 e havia conquistado seu último título no mês passado, em Carneirinhos (MG).

Em nota, a ACR também lamentou a morte do atleta. "A Família ACR está em luto por um atleta, amigo que honrou o esporte até o fim. Você será sempre lembrado, campeão. Descanse em paz".

Oliveira havia se casado no mês passado e tinha dois filhos. O corpo do peão será velado nesta segunda-feira (11) em Pedra Preta e enterrado na terça-feira (12) no cemitério da cidade.