RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um poste de sinal de trânsito caiu sobre um homem de 37 anos na manhã desta segunda-feira (11), em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima, identificada apenas como João, caminhava pela rua Bulhões de Carvalho quando foi atingida pela estrutura metálica.

Segundo testemunhas, o homem carregava sacolas de compras e usava fones de ouvido no momento do acidente. O poste caiu sobre as costas da vítima.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Copacabana foram acionadas às 10h30 para a ocorrência. Após os primeiros socorros, o homem foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Imagens registradas após o acidente mostram que a estrutura metálica estava corroída e enferrujada. O poste, usado para sinalização de trânsito, caiu em um trecho movimentado da rua Bulhões de Carvalho, próximo à avenida Rainha Elizabeth.

Por causa da ocorrência, o Centro de Operações Rio informou que a rua Bulhões de Carvalho chegou a ficar interditada entre a rua Joaquim Nabuco e a avenida Rainha Elizabeth para desvio do trânsito. Equipes da manutenção semafórica da prefeitura e da Light atuaram no local.

Por volta das 13h, o Centro de Operações informou que a faixa ocupada após a queda do poste havia sido totalmente liberada.

Em nota, a CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfefego do Rio) informou que uma equipe de manutenção foi acionada imediatamente e segue trabalhando para substituir o poste semafórico e normalizar a sinalização no trecho.

A companhia afirmou ainda que, desde 2022, já substituiu 1.795 postes na cidade, sendo 138 apenas em Copacabana. Segundo a CET-Rio, o serviço de manutenção é realizado de forma rotineira em toda a cidade, 24 horas por dia, sete dias por semana.

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