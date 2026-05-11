"A gente está no outono, uma estação mais de transição. Agora, em maio, o clima já começa a adquirir ares do inverno, que começa em junho, explica a meteorologista Andrea Ramos.

Chuvas no Norte e Nordeste

, uma vez que os termômetros registrarão temperaturas amenas na parte da manhã, que sobem à tarde e caem novamente no final do dia.

Andrea Ramos destaca que os maiores volumes de chuvas nesta semana estão previstos para as regiões Norte e Nordeste, enquanto na área central do país predomina um padrão seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região Norte, os estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima devem registrar os maiores volumes de chuva que podem ultrapassar os 150 milímetros (mm) no período de sete dias. Nas demais áreas da região, a chuva deve ocorrer de forma irregular e com volumes inferiores a 80 mm.

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Na Região Nordeste, o destaque fica para o norte dos estados do Piauí e Maranhão, onde são previstos acumulados de chuva superiores a 100 mm em pontos isolados. No litoral, a previsão indica chuvas mais fracas, com totais inferiores a 40 mm. No interior e demais áreas, o tempo segue seco e estável, apresentando baixa chance de chuva.

Sul e Sudeste

Na Região Sudeste, a previsão é de chuvas irregulares no estado do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. Pode haver a ocorrência de nevoeiros na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais, e também nas regiões serranas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

A meteorologista destaca que a tendência é de temperaturas mais baixas na Região Sul. De acordo com o instituto, a previsão é de tempo estável, sem previsão de chuva no início da semana na região. A partir de sexta-feira (15), deverão ocorrer chuvas em pontos isolados de Santa Catarina e Paraná, com baixos acumulados.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o Inmet prevê chuvas irregulares a partir de sexta-feira (15) nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de volumes superiores a 60 mm. No Distrito Federal e Goiás (GO), o predomínio será de tempo estável ao longo da semana, com chances mínimas de chuva.

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