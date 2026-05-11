SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou a temperatura mínima de 9,4°C nesta segunda-feira (11), a mais baixa do ano, de acordo com a Defesa Civil.

A marcação ocorreu no Mirante de Santana, na zona norte, ponto oficial de medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura foi ainda menor em Interlagos, na zona sul, onde foram registrados 7,2°C.

A temperatura despencou de 21°C no sábado (9) para a mínima de 10,3°C no domingo (10).

O interior do estado também teve baixas temperaturas. A cidade de Tapiraí registrou 3,2°C, a menor temperatura do estado neste ano. Entre os destaques registrados também estão Apiaí, com 3,5°C; Itararé, com 3,9°C; Juquitiba, com 4,7°C; Presidente Prudente, com 5,8°C; Jundiaí, com 6,1°C; e Cubatão, na Baixada Santista, com 8,4°C.

O frio intenso foi provocado pela passagem de uma frente fria no domingo, acompanhada da entrada de uma massa de ar polar sobre o estado. A mudança nas condições do tempo provocou acentuado declínio das temperaturas em diversas regiões.

Essa massa de ar frio continuará agindo sobre o estado nesta terça (12) e quarta-feira (13), com tempo firme e sol entre poucas nuvens e tempo estável.

Nas madrugadas e ao amanhecer, há previsão de formação de nevoeiros densos na faixa leste do estado. O ar seco vai favorecer a queda da umidade relativa do ar durante as tardes, que fica abaixo de 30% no interior. No período da noite, as temperaturas voltam a cair, intensificando a sensação de frio, com possibilidade de mínimas inferiores a 10°C em algumas regiões e formação de geadas isoladas.