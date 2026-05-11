SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma grande explosão destruiu cerca de dez casas pouco depois das 16h desta segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

Até o momento, há três vítimas confirmadas na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Um homem identificado como funcionário da Sabesp procurou atendimento médico sozinho, um outro foi socorrido pelo Samu e levado para o pronto-socorro regional de Osasco.

E um terceiro, que teria sido arremessado pela janela de sua residência no momento da explosão, está sendo atendido no local pela ambulância do Resgate. Ele não corre risco de morte.

De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, um familiar informou que existe a possibilidade de um outro homem estar soterrado na casa dos fundos. Ela confirmou que o trabalho da corporação está sendo retirar os entulhos para confirmar se o morador está mesmo no local.

As equipes também estão esperando a chegada dos cães da corporação para ajudar nas buscas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, testemunhas dizem que a explosão foi seguida por incêndio em residências do local que ficaram totalmente destruídas.

Segundo a PM, uma equipe da Comgás estaria realizando manutenção no sistema de gás encanado quando ocorreu a explosão. No entanto, a capitã Karoline informou que seria uma obra da Sabesp que teria furado a tubulação de gás. A Comgás disse à reportagem que está apurando os fatos e a Sabesp ainda não respondeu.

Os bombeiros enviaram 12 viaturas para o atendimento. Segundo a nota divulgada pela corporação, havia fogo ativo em múltiplas residências, forte cheiro de gás, rompimento de vidros em condomínio vizinho, colapso e destruição de diversas casas, vítimas lançadas pela explosão, pessoas soterradas e feridas com sangramento.

Os moradores do prédio estão sendo retirados de seus apartamentos e levados para o estacionamento, para que a Defesa Civil faça a perícia para verificar se não houve danos na estrutura.

Apesar do cheio de gás que se mantém no ar, os bombeiros afirmaram que não há risco de novas explosões, porque o fornecimento de gás da região foi fechado.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se em deslocamento para apoio e avaliação da área atingida. A ocorrência está em andamento, com monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).