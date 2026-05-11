SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma grande explosão atingiu cerca de dez casas, destruindo totalmente quatro delas, pouco depois das 16h desta segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

Até o momento, há a confirmação de um morto, que foi soterrado em uma das casas que desabaram, e três vítimas feridas na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque.

De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de uma quinta vítima estar desaparecida, mas ainda não há confirmação.

Um homem identificado como funcionário da Sabesp procurou atendimento médico com ajuda de moradores, um outro foi socorrido pelo Samu e levado para o pronto-socorro regional de Osasco.

E um terceiro, que teria sido arremessado pela janela de sua residência no momento da explosão, foi atendido no local pela ambulância do Resgate. Ele não corre risco de morte.

Carlos Henrique de Silva Moraes, um dos que tiveram a casa destruída, conta que os moradores tinham conhecimento de que havia uma manutenção na rua, mas ele não soube confirmar se era de água ou de gás.

"Por volta de meio-dia, 13h, começou um cheiro de gás muito forte. Até mandei mensagem para minha namorada avisando. De repente, só ouvi a explosão e a casa caindo em cima de mim. Só consegui abraçar o cachorro e sair dos escombros, mas fiquei lá uns 40 minutos até o resgate chegar para me socorrer. Estava preso, não tinha para onde correr. Com a ajuda dos bombeiros eu consegui sair pela casa dos vizinhos", conta Carlos Henrique, afirmando estar bem.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, testemunhas dizem que a explosão foi seguida por incêndio em residências do local que ficaram totalmente destruídas.

Segundo a PM, uma equipe da Comgás estaria realizando manutenção no sistema de gás encanado quando ocorreu a explosão. No entanto, a capitã Karoline informou que seria uma obra da Sabesp que teria furado a tubulação de gás.

A Comgás disse à Folha de S.Paulo que a obra não era dela, mas de terceiros, sem citar a Sabesp.

"A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) informa que recebeu um chamado às 15h15 do dia 11 de maio sobre um vazamento de gás causado por uma obra de terceiros na altura da rua Pirauba, 32, Jaguaré, São Paulo (SP). A equipe chegou ao local às 15h37 e eliminou o vazamento. A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", diz a nota.

Procurada pela reportagem, a Sabesp não respondeu até a publicação deste texto.

Os bombeiros enviaram 12 viaturas para o atendimento. Segundo a nota divulgada pela corporação, havia fogo ativo em múltiplas residências, forte cheiro de gás, rompimento de vidros em condomínio vizinho, colapso e destruição de diversas casas, vítimas lançadas pela explosão, pessoas soterradas e feridas com sangramento.

Os moradores do prédio vizinho, que teve os vidros das janelas estilhaçadas, estão sendo retirados de seus apartamentos e levados para o estacionamento, para que a Defesa Civil faça a perícia para verificar se não houve danos na estrutura.

Apesar do cheio de gás que se mantém no ar, os bombeiros afirmaram que não há risco de novas explosões, porque o fornecimento de gás da região foi fechado pela Comgás.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se em deslocamento para apoio e avaliação da área atingida. A ocorrência está em andamento, com monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).