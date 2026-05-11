SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante de direito Vilma Araújo dos Santos, 27, seguia na tarde sábado (9) pela marginal Pinheiros, no Jardim Fonte do Morumbi, zona oeste de São Paulo, quando dois criminosos cruzaram seu caminho. Ela ia a uma festa infantil.

Vilma conduzia uma Yamaha Fazer ano 2025 no sentido Interlagos e passou a ser seguida por dois homens em outra moto, de cor preta. Os bandidos queriam um celular que estava preso a um suporte no painel da motocicleta.

Sem sucesso na abordagem, o ladrão chutou a moto em que estavam Vilma e a namorada. Ela se desequilibrou, perdeu o controle e bateu contra um guard-rail que separa a pista do parque Bruno Covas, segundo relato da companheira à polícia. A colisão ocorreu na altura do Parque Global, um complexo de condomínios.

Após o chute, os criminosos fugiram. Vilma morreu no local. Sua companheira foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Campo Limpo, na zona sul, com ferimentos no rosto e nas pernas.

Um familiar contou à Folha de S.Paulo que Vilma estava no último ano do curso de direito e se formaria ao final deste ano. Seu sonho era ser juíza.

A jovem trabalhava em um banco e, com o salário, ajudava os pais. Tratava os sobrinhos como se fossem seus filhos. O familiar classificou a morte como uma tragédia na vida de uma jovem que estava realizando seus sonhos.

A Polícia Civil busca câmeras de segurança que possam ter registrado a ação e assim identificar os autores do latrocínio (roubo seguido de morte).

Investigadores do 89º DP (Jardim Taboão) localizaram câmeras instaladas antes e depois do local do acidente. Os equipamentos seriam da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), mas não se sabe se estavam em pleno funcionamento.

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