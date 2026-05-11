SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sabesp não é mais uma estatal controlada pelo governo de São Paulo, mas segue operando o saneamento no estado. Na tarde desta segunda-feira (11), uma obra da empresa no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, atingiu uma tubulação de gás e antecedeu a explosão que destruiu casas e deixou ao menos um morto.

Sabesp foi privatizada em julho de 2024, em uma oferta de ações que movimentou R$ 14,8 bilhões. Desde então, o governo paulista deixou de ser o controlador e passou a ter participação minoritária.

Com a operação, a fatia do Estado caiu de 50,3% para cerca de 18,3%, e a maior parte das ações ficou com investidores no mercado. A Equatorial entrou como investidora de referência e ficou com 15% do capital. A empresa pagou R$ 6,9 bilhões ao preço de R$ 67 por ação e assumiu compromissos como não vender esses papéis até 2029.

Privatização veio acompanhada de metas de investimento e universalização do serviço. O plano prevê R$ 69 bilhões para universalizar o saneamento em São Paulo até 2029, com meta de atender 99% da população com água potável e ao menos 90% com coleta e tratamento de esgoto.

Governo prometeu usar parte do dinheiro da venda em investimentos e em um fundo para reduzir tarifas. Tarcísio de Freitas disse que 70% dos recursos seriam destinados a investimentos - R$ 10,3 bilhões - e o restante iria para o Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento Básico no Estado de São Paulo, usado para ajudar a manter contas mais baratas.

Levantamento com dados da agência reguladora paulista apontou alta de reclamações em 2026. A média mensal de queixas cresceu 70% entre janeiro e março de 2026, na comparação com 2025, passando de 1.041 para 1.770.

Ao mesmo tempo, a empresa informou crescimento do lucro no começo de 2026. A Sabesp divulgou lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão entre janeiro e março de 2026, alta de 32,3% em relação ao mesmo período de 2025, e Ebitda ajustado de R$ 3,8 bilhões, crescimento de 26%.

Obra da Sabesp atingiu uma rede de gás antes da explosão que atingiu ao menos 35 casas. O Corpo de Bombeiros informou que houve perfuração de uma tubulação de gás após a obra, e a Sabesp confirmou a ocorrência no início da noite.

Comgás disse que recebeu chamado sobre vazamento causado por "uma obra de terceiros". A empresa afirmou que foi acionada às 15h15, chegou às 15h37 e eliminou o vazamento, e declarou que não fazia manutenção no local.

Sabesp afirmou que fazia remanejamento de tubulação de água com acompanhamento da concessionária de gás. Em nota, a empresa disse que, durante o trabalho, houve o atingimento da rede de gás, com paralisação imediata e acionamento da concessionária responsável.

Companhia disse que a explosão ocorreu durante a mobilização para o reparo e que as causas serão apuradas. "Durante a mobilização da equipe técnica para realização do reparo, ocorreu a explosão. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas e pelas autoridades competentes", afirmou a Sabesp.