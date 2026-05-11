SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) diz ter convocado as empresas envolvidas na explosão em uma obra que provocou ao menos uma morte na tarde desta segunda-feira (11) no Jaguaré, zona norte de São Paulo.

A explosão ocorreu por volta das 16h em uma obra da Sabesp na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Três pessoas ficaram feridas.

Conforme a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de uma quinta vítima estar desaparecida, mas ainda não há confirmação.

Ao todo, a explosão atingiu 35 imóveis, segundo o governo estadual, destruindo totalmente quatro deles, pouco depois das 16h desta segunda.

O acidente ocorreu quando equipes da empresa de saneamento Sabesp atingiram uma rede de gás durante uma obra de remanejamento de tubulação de água.

Em nota, a companhia afirma que a obra foi previamente alinhada e era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) diz também em nota à Folha de S.Paulo que a obra não era dela, mas de terceiros, sem citar a Sabesp. A concessionária não informou se acompanhava a empresa de saneamento no momento do acidente.

As companhias afirmam ter adotado imediatamente todos os protocolos de segurança.

"Convoquei reunião imediata com as empresas envolvidas, no Palácio dos Bandeirantes, para discutir a pronta resposta e acolhimento a todos os afetados pela explosão", diz Tarcísio em texto publicado em suas redes sociais.

Na postagem, o governador afirma que a prioridade neste momento é garantir o rápido alojamento e acolhimento daqueles que tiveram suas casas impactadas, "e também a segurança de todos, bem como de seus pertences".

"Todos terão seus prejuízos ressarcidos e suas residências devidamente recuperadas", diz Tarcísio.

Em nota conjunta após a publi9cação do governador, as duas concessionárias afirmam que as pessoas afetadas estão recebendo assistência médica e psicológica e sendo levadas para hotéis.

"As empresas vão disponibilizar um valor emergencial, no valor de R$ 2.000 para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos. Equipes de médicos veterinários também atuam local", diz o texto.

"A Sabesp reforça que segue prestando todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas, permanecendo à disposição para colaborar integralmente com as investigações", diz.

A Comgás diz ter recebido um chamado às 15h15 sobre um vazamento de gás causado por uma obra de terceiros na altura da rua Piraúba, 32, Jaguaré, São Paulo (SP).

"A equipe chegou ao local às 15h37 e eliminou o vazamento. A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", diz a nota.

Conforme o governo, a Arsesp, agência reguladora, foi acionada para apuração das responsabilidades e devidas sanções.

Das três vítimas feridas, um homem identificado como funcionário da empresa de saneamento procurou atendimento médico com ajuda de moradores, outro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o pronto-socorro regional de Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

O terceiro, que teria sido arremessado pela janela de sua residência no momento da explosão, foi atendido no local pela ambulância do Resgate. Ele não corre risco de morte.

As causas da explosão serão apuradas pelas autoridades competentes, diz o governo do estado.

Carlos Henrique de Silva Moraes, um dos que tiveram a casa destruída, conta que os moradores tinham conhecimento de que havia uma manutenção na rua, mas ele não soube confirmar se era de água ou de gás.

"Por volta de meio-dia, 13h, começou um cheiro de gás muito forte. Até mandei mensagem para minha namorada avisando. De repente, só ouvi a explosão e a casa caindo em cima de mim. Só consegui abraçar o cachorro e sair dos escombros, mas fiquei lá uns 40 minutos até o resgate chegar para me socorrer. Estava preso, não tinha para onde correr. Com a ajuda dos bombeiros eu consegui sair pela casa dos vizinhos", conta Carlos Henrique, afirmando estar bem.

Os bombeiros enviaram 15 viaturas para o atendimento. Segundo a nota divulgada pela corporação, havia fogo ativo em múltiplas residências, forte cheiro de gás, rompimento de vidros em condomínio vizinho, colapso e destruição de diversas casas, vítimas lançadas pela explosão, pessoas soterradas e feridas com sangramento.

Os moradores do prédio vizinho, que teve os vidros das janelas estilhaçadas, foram retirados de seus apartamentos e levados para o estacionamento, para que a Defesa Civil fizesse a perícia para verificar se não houve danos na estrutura.

Apesar do cheiro de gás que se mantém no ar, os bombeiros afirmaram que não há risco de novas explosões, porque o fornecimento de gás da região foi fechado.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se em deslocamento para apoio e avaliação da área atingida. A ocorrência está em andamento, com monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).