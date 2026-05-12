A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,19%
Pontos: 181.908,87
Máxima de +0,23% : 184.530 pontos
Mínima de -1,35% : 181.615 pontos
Volume: R$ 29,19 bilhões
Variação em 2026: 12,9%
Variação no mês: -2,89%
Dow Jones: +0,19%
Pontos: 49.704,47
Nasdaq: +0,1%
Pontos: 26.274,13
Ibovespa Futuro: -1,51%
Pontos: 184.370
Máxima (pontos): 187.390
Mínima (pontos): 183.950
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,35
Variação: -2,21%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,45
Variação: +1,71%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,08
Variação: -2,74%
Ambev ON
Preço: R$ 16,25
Variação: -0,43%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,78
Variação: +1,34%
Vale PNA
Preço: R$ 83,43
Variação: +2,38%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,84
Variação: -2,43%
Vale ON
Preço: R$ 83,43
Variação: +2,38%
Itausa PN
Preço: R$ 13,29
Variação: -1,56%
Global 40
Cotação: 764,824 centavos de dólar
Variação: +2,28%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,8909
Venda: R$ 4,8914
Variação: -0,05%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 4,99
Venda: R$ 5,09
Variação: +0,18%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,8967
Venda: R$ 4,8973
Variação: -0,05%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,9600
Venda: R$ 5,0610
Variação: +0,12%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: R$ 4,9120
Variação: -0,06%
- Euro
Compra: US$ 1,1778 (às 18h17)
Venda: US$ 1,1782 (às 18h17)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,7600
Venda: R$ 5,7610
Variação: -0,09%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9000
Venda: R$ 6,0020
Variação: -0,32%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,38% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.728,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,04%