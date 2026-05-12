A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,19%

Pontos: 181.908,87

Máxima de +0,23% : 184.530 pontos

Mínima de -1,35% : 181.615 pontos

Volume: R$ 29,19 bilhões

Variação em 2026: 12,9%

Variação no mês: -2,89%

Dow Jones: +0,19%

Pontos: 49.704,47

Nasdaq: +0,1%

Pontos: 26.274,13

Ibovespa Futuro: -1,51%

Pontos: 184.370

Máxima (pontos): 187.390

Mínima (pontos): 183.950

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,35

Variação: -2,21%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,45

Variação: +1,71%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,08

Variação: -2,74%

Ambev ON

Preço: R$ 16,25

Variação: -0,43%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,78

Variação: +1,34%

Vale PNA

Preço: R$ 83,43

Variação: +2,38%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,84

Variação: -2,43%

Vale ON

Preço: R$ 83,43

Variação: +2,38%

Itausa PN

Preço: R$ 13,29

Variação: -1,56%

Global 40

Cotação: 764,824 centavos de dólar

Variação: +2,28%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,8909

Venda: R$ 4,8914

Variação: -0,05%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 4,99

Venda: R$ 5,09

Variação: +0,18%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,8967

Venda: R$ 4,8973

Variação: -0,05%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,9600

Venda: R$ 5,0610

Variação: +0,12%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: R$ 4,9120

Variação: -0,06%

- Euro

Compra: US$ 1,1778 (às 18h17)

Venda: US$ 1,1782 (às 18h17)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,7600

Venda: R$ 5,7610

Variação: -0,09%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9000

Venda: R$ 6,0020

Variação: -0,32%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,38% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.728,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,04%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se