Parece uma tendência na América do Sul levar muitos atacantes à Copa do Mundo. Assim como Carlo Ancelotti com o Brasil, a arquirrival Argentina de Lionel Scaloni foca no setor em sua defesa do título. O treinador anunciou 16 nomes ofensivos em sua pré-lista com 55 chamados entregue à Fifa, acabando com qualquer dúvida sobre a presença de Messi, e com o palmeirense Flaco López entre eles, em enorme concorrência e sonhando em estar ao lado do camisa 10. O companheiro de clube Giay também foi chamado para a lateral-direita.

A presença de Messi na Copa do Mundo vinha sendo deixada sob dúvida em diversos momentos por Scaloni, ora por questões físicas - ficou ausente de alguns jogos do Inter Miami por dores musculares -, ora pelo plano de o jogador se aposentar da seleção nacional. Messi foi convencido de que seria vital em mais um Mundial e será novamente o regente da orquestra argentina em solos norte-americanos, canadenses e mexicanos.

Resta saber com quem ao seu lado no poderoso ataque de Scaloni. Vivendo uma temporada espetacular, com gols em sequência pelo Palmeiras, Flaco López já vem sendo frequentemente convocado e viu, nesta segunda-feira, parte de seu sonho se realizar ao ser pré-selecionado.

Lionel Messi encabeça a lista e será o astro da tricampeã do mundo. Outros nomes de peso foram chamados e são certeza de aparição na lista final, casos de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, com Garnacho, Nico González, Giuliano Simeone e Mastantuono com prestígio diante da torcida.

Mesmo fora dos holofotes do futebol europeu, Flaco López chama atenção pelo poderio de 'matador' dentro da área. Já são 13 gols com o Palmeiras no ano e votos de confiança de Scaloni em sequência. Com a expectativa de nove convocados para o setor, dificilmente ficaria ausente da lista.

Na concorrência aparecem Paz, do Como, Castro, do Bologna, Almada, do Atlético de Madrid (pode ir como meia), Prestianni, do Benfica (caso seja liberado de punição por racismo a Vini Jr.), Pellegrino, do Parma, Soulé, da Roma, Echeverri, do Girona, e Aranda, do Boca Juniors. Nenhum deles esteve na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o que coloca Flaco López à frente na disputa.

Já a vida de Giay na lateral-direita da seleção é mais difícil, pois Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Montiel, do River Plate, estão na frente na disputa pelas duas vagas. Mas, a lesão muscular do jogador do clube espanhol neste fim de semana ligou um sinal de alerta para Scaloni.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e encara Argélia 9dia 16), Áustria (22) e Jordânia (27) na primeira fase.