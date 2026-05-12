SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp, a Universidade Estadual Paulista, realiza um fórum grátis com pensadores do Brasil e do mundo a partir desta quarta-feira (13) no Memorial da América Latina, na região oeste de São Paulo.

Em comemoração aos 50 anos da instituição, o evento, que vai até sexta-feira (15), discute os desafios da ciência, da cultura e da sociedade.

A programação aborda temas como soberania tecnológica, relações internacionais, economia, transição energética, diversidade cultural e o papel da universidade pública no século 21.

A abertura ocorre na quarta-feira (13), às 10h, com conferência do escritor chinês Mo Yan, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2012 e autor de "Sorgo Vermelho", sobre a resistência de uma família contra a invasão japonesa na década de 1930.

À tarde, às 14h, uma mesa com o jornalista angolano José Eduardo Agualusa e a escritora guineense Odete Semedo discute como a língua portuguesa atravessa fronteiras dos países.

Às 17h, um debate entre a antropóloga Lilia Schwarcz e o historiador Rui Tavares, que é colunista da Folha de S.Paulo, trata dos vínculos históricos entre Brasil e Europa.

Já na quinta-feira (14), a programação começa às 8h30 com uma mesa sobre transição energética e inovação científica, com participação da economista Veronika Grimm e do químico francês Jean-Marie Tarascon.

No mesmo dia, às 11h, o sinólogo Giorgio Sinedino fala sobre as novas tendências e vozes da produção literária contemporânea da China. Também conversa com a cineasta Milena Moura sobre a presença da China no mundo cultural brasileiro, às 14h.

O dia se encerra às 17h com um diálogo entre Mo Yan e Milton Hatoum, que tomou posse na Academia Brasileira de Letras neste ano.

Na sexta-feira (15), duas mesas com economistas giram em torno do papel do Estado para o crescimento econômico. Às 8h30, a primeira reúne a americana Deirdre McCloskey, colunista da Folha de S.Paulo, e o austríaco Gabriel Felbermayr. Em seguida, às 11h, o debate continua com os brasileiros Gilberto Tadeu Lima e Nelson Marconi.

Às 14h, a mesa com o historiador francês Serge Gruzinski e o economista brasileiro Ladislau Dowbor discute se o caos é inevitável diante da crise geopolítica de hoje.

O encerramento, às 17h, fica a cargo da mesa de Ailton Krenak, que conversa sobre guerras culturais com o ensaísta Antônio Carlos Secchin e os jornalistas Ana Maria Machado e Manuel da Costa Pinto.

O Fórum Unesp integra um conjunto de iniciativas que revisitam a trajetória da universidade. O evento acontece no Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Memorial da América Latina.

Para participar dos debates, é necessário realizar uma pré-inscrição pelo site, mas o acesso ao auditório ocorre por ordem de chegada no dia do evento.

No mesmo período, a instituição promove a oitava edição da Feira do Livro, com oferta de livros com desconto mínimo de 50%.

Fórum Unesp

Memorial da América Latina (Portão 10) ? av. Mário de Andrade, 564, Barra Funda, região oeste.

Qua. (13) a sex. (15), a partir das 8h30. Grátis, com inscrições forum50anosunesp.com.br