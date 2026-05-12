SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população da região metropolitana de São Paulo deve enfrentar mais um dia com temperaturas baixas nesta terça-feira (12), devido à atuação de uma massa de ar de origem polar que seguiu a frente fria do fim de semana.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça promete ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, mas ainda com sensação de frio no decorrer do dia.

A previsão é que os termômetros registrem mínima de 7°C, com máxima ao redor dos 20°C e umidade do ar com valores entre 55% e 95%.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou 9,4°C às 6h desta segunda-feira (11), a menor temperatura para a primeira quinzena de maio em 37 anos --desde os 6,2°C registrados em 10 de maio de 1989 na mesma estação. A máxima foi de 18,6°C às 14h.

O CGE, que contabiliza os dados de 33 estações meteorológicas espalhadas pelo município, mostra que a capital registrou a menor temperatura mínima média do ano com 8,3°C, também um novo recorde.

"As menores absolutas do ano ocorreram no extremo sul da capital, nas estações meteorológicas do Rodoanel e Engenheiro Marsilac, ambas em Parelheiros, com 2,6°C e 3,1°C, respectivamente", informou o CGE. "Até então, a menor mínima média do ano havia ocorrido no último domingo (10), com 11,8°C, e a menor mínima absoluta com 8,3°C na estação meteorológica automática de Parelheiros-Barragem."

Lista **** Por causa dessa massa de ar polar, a Defesa Civil municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas desde a sexta-feira (8).

Sempre que isso acontece, a prefeitura ativa as tendas da Operação Baixas Temperaturas como reforço dos serviços de proteção e acolhimento à população mais vulnerável durante as noites mais frias. A operação foi ativada no domingo (10).

Os institutos de meteorologia afirmam que essa massa de ar polar vai começar a perder força entre quarta (13) e quinta-feira (14). Com isso, as temperaturas voltam a subir gradualmente, principalmente durante as tardes.

No entanto, as manhãs devem continuar frias, mas não tão baixas quanto as do início desta semana.

Enquanto isso, na região Sul do país, a previsão é de mais geada nesta terça. O Inmet emitiu um alerta amarelo para geada das serras gaúcha e catarinense até o sul do Paraná, com previsão de temperaturas de até 3°C.

No Sudeste, além do frio, há previsão de ventanias costeiras entre o Rio de Janeiro e a região de Porto Seguro, no sul da Bahia. O instituto indica a possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Já entre o litoral nordestino e a região Norte, a expectativa é de muita chuva. Tanto que o Inmet emitiu dois alertas laranja, de perigo, para chuvas intensas. O priemiro no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte e o outro englobando Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Nessas áreas, a previsão é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.