SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga furtos recorrentes de carrinhos de supermercados em Belo Horizonte. A operação já recuperou 120 carrinhos em várias regiões da capital e apura a atuação de receptadores.

A investigação começou após uma representação apresentada pela associação que reúne redes supermercadistas em Minas Gerais. Segundo o grupo, o grande número de furtos na capital provoca prejuízos financeiros e operacionais aos estabelecimentos.

"A investigação demonstra que não se trata de episódios pontuais. Há prejuízo econômico elevado, reincidência das práticas e indícios da formação de um mercado paralelo envolvendo os equipamentos", afirmou o delegado Rômulo Dias, chefe do 1º Departamento da Polícia Civil.

Uma única rede de supermercados registrou o desaparecimento de mais de oito mil carrinhos, com prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões, segundo a polícia. O período em que esses milhares de equipamentos foram furtados não foi informado.

Além da Polícia Civil, a ação envolve a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a prefeitura, que auxilia no recolhimento dos materiais apreendidos.

Os agentes encontraram carrinhos abandonados ou utilizados após os furtos em vários pontos da cidade. Alguns deles estavam descaracterizados para dificultar a identificação da origem. Dezoito deles, ainda com as marcas originais, foram devolvidos aos estabelecimentos de origem.

Em geral, os equipamentos são levados de estacionamentos e áreas externas dos supermercados. O próximo passo da investigação é identificar os responsáveis pelos furtos e eventuais receptadores.