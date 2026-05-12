SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro policiais civis de São Paulo foram presos na manhã desta terça-feira (12) sob suspeita de cobrar alta quantia para não forjar um flagrante por contra um homem.

A operação, feita pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em endereços residenciais e unidades policiais, na Grande São Paulo, com apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e objetos que possam ajudar na investigação.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de valores dos envolvidos.

Procurada na manhã desta terça-feira (12), a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, tem compromisso permanente com a "legalidade, a ética, a transparência institucional e o combate rigoroso a quaisquer desvios de conduta funcional".

O órgão ainda destacou que "a atuação correicional busca preservar a credibilidade da instituição e assegurar que irregularidades sejam apuradas com absoluto respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais".

Os policiais civis são investigados pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa armada.

As investigações começaram após denúncia formal de que policiais civis sequestraram um homem, sob grave ameaça, exigindo alta quantia em dinheiro para evitar que forjassem um flagrante contra ele.

Segundo a operação, foram reunidas provas consistentes, incluindo depoimentos, registros de mensagens e ligações, que respaldaram a representação da Corregedoria e do Ministério Público, e as medidas expedidas pela Justiça.

"A decisão judicial destacou a gravidade concreta dos fatos investigados, bem como a necessidade das medidas para preservação da prova, prevenção de eventual intimidação de vítimas e testemunhas e adequado prosseguimento das investigações", de acordo com operação.

As investigações prosseguem sob sigilo judicial.