Uma criança de 4 anos morreu na madrugada do dia 9 de maio, em Resplendor, no Vale do Rio Doce, após broncoaspirar o próprio vômito enquanto estava sozinha em casa com outros três irmãos menores. Segundo informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a mãe e o padrasto haviam saído para um bar no momento da morte. Após serem liberados pela polícia, os dois fugiram para o Espírito Santo e foram presos nessa segunda-feira (11) na zona rural de Santa Teresa.

De acordo com a apuração, além da vítima, outras três crianças, de 12 anos, 6 anos e um bebê de 6 meses, estavam sozinhas na residência.

A Polícia Militar chegou a prender o casal em flagrante, mas a prisão não foi ratificada pela autoridade policial de plantão. Após a soltura, o MPMG pediu a prisão preventiva dos dois, alegando gravidade do caso e risco à ordem pública. Os mandados foram cumpridos em uma operação conjunta das polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. O padrasto já cumpria pena anteriormente por roubo.

Os três irmãos sobreviventes seguem sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar e pelos órgãos de proteção à infância.

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