BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão em 16 estados nesta terça-feira (12), em uma megaoperação contra o crime organizado, o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação envolve diversas investigações e cujas operações foram lançadas simultaneamente e intitulada Força Integrada 2. Ela dá continuidade a outra operação similar que aconteceu em março e cumpriu outros 116 mandados de prisão e 174 de busca e apreensão.

As ações acontecem no mesmo dia que o presidente Lula (PT) irá lançar, no Palácio do Planalto, um programa chamado "Brasil Contra o Crime Organizado", com medidas de combate a facções criminosas que preveem investimentos de R$ 11 bilhões.

Os mandados da Força Integrada 2 são cumpridos no Espírito Santo, no Ceará, no Amapá, em Minas Gerais, em Rondônia, no Acre, em Sergipe, no Tocantins, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, no Paraná, na Paraíba, em Alagoas, no Maranhão e no Rio de Janeiro.

As operações envolvem diferentes crimes. No Ceará, por exemplo, são cumpridas medidas cautelares em apuração sobre ameaças dirigidas a autoridade de segurança pública do estado.

No Espírito Santo, a ação é voltada para combater a logística de armamento de facções, com busca e apreensão em imóveis suspeitos de serem usados para armazenamento de armas e explosivos.

Em Alagoas, a operação combate receptação de equipamentos da Caixa Econômica Federal e falsificação de documentos e notas fiscais, além de suspeitas de outros crimes.

Em Uberlândia, em Minas Gerais, a PF mira o combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas.

De acordo com a PF, "as investigações apontam o uso de logística aérea sofisticada, empresas de fachada e interpostas pessoas para ocultação patrimonial e movimentação de ativos ilícitos".

Só nessa operação, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão.