RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), uma operção para investigar suspeitas de fraudes em contratos de castração e esterilização de animais que somam R$ 200 milhões na Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro).

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), nos municípios de Itaocara, Macaé, Niterói e Rio de Janeiro, além das cidades paulistas de São Roque e Mairinque.

Procurado às 8h desta terça, por email, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ainda não se manifestou.

As investigações apontam indícios de direcionamento de licitação, superfaturamento e outras irregularidades em contratos firmados entre o governo estadual e uma empresa privada responsável pelos serviços.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que possam surgir no decorrer das apurações.