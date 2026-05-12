SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, divulgou hoje imagens da abordagem policial durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por tráfico de drogas.

Conteúdo visual detalha a dinâmica da ocorrência. Por volta das 23h20 do dia 21 de julho de 2025, Oruam e um grupo de amigos são abordados por policiais em viaturas descaracterizadas. Conforme as investigações, agentes relataram resistência e ofensas verbais durante a operação no Joá, zona sudoeste do Rio.

Agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) procuravam por adolescente, que estava na residência de Oruam. O jovem é localizado e abordado pelos policiais, mostram as imagens. Os agentes tiram um cordão do pescoço dele e o colocam na viatura.

As imagens mostram que apreensão gera revolta no grupo. Um dos amigos do rapper diz que policiais estão agindo de forma errada e é agredido com chutes e um rapa no rosto.

No vídeo, Oruam aparece da sacada de sua casa arremessando pedras contra os policiais. Imagens mostram ainda que durante o tumulto, o adolescente que estava detido no carro, abre a porta sozinho e foge. Os policiais percebem a fuga, mas não perseguem o suspeito.

Policiais apontam armas para o grupo e são hostilizados. Em determinado momento do vídeo, Oruam caminha em direção aos agentes com um celular na mão. Ele bate quatro vezes no vidro do carro. Cerca de 20 minutos após irem embora, policiais voltam com reforços ao local.

Segundo a Promotoria, Oruam e outro acusado de arremessar pedras contra os policiais assumiam o risco de causar a morte dos agentes. Atualmente, o artista é considerado foragido. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realizou ontem a audiência de instrução no processo em que o rapper e outras três pessoas são réus por tentativa de homicídio contra policiais civis do estado.

Audiência de instrução foi realizada ontem. Na prática, procedimento marca o início da fase de instrução do processo no Tribunal do Júri, que transcorre na 3º Vara Criminal do TJ fluminense.

Justiça ouviu testemunhas do caso. Estão previstas para depor a noiva de Oruam, Fernanda Valença de Oliveira, o produtor dele, Leandro de Souza Almeida, e sete policiais civis.

Rapper é acusado de tentar matar dois policiais civis em julho de 2025. Além disso, Oruam deverá responder por resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais e Victor Hugo Vieira dos Santos também são réus no mesmo processo.

Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Rio e aceita pela Justiça. A promotoria apontou que os acusados jogaram pedras contra os agentes e, portanto, assumiram o risco de matá-los.

Oruam também é investigado por suposta associação à organização criminosa Comando Vermelho, cujo líder, Marcinho VP, é pai dele. Em abril deste ano, o MP do Rio denunciou Oruam, Marcinho e a mulher do traficante, Marcia Gama Nepomuceno, além de outras nove pessoas em um esquema de lavagem de dinheiro da facção. Marcinho está preso há mais de 20 anos, mas ainda lidera o grupo.