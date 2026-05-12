PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A onda de frio que atinge o sul do Brasil levou a mais um dia de temperaturas negativas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A temperatura mais baixa do ano no Brasil foi registrada às 6h desta terça-feira (12) na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense: -4,61°C, de acordo com a Epagri/Ciram, órgão estadual de meteorologia.

A cidade havia registrado -2,04°C na segunda-feira (11) e 0,1°C no domingo (10).

Foi a terceira manhã de temperatura negativa em Urupema, que amanheceu com -4,33°C, após registrar -1,3°C no domingo e -3,07°C na segunda-feira.

O mesmo ocorreu em Urubici, que registrou -3,49°C nesta manhã, depois de marcar -0,7°C e -2,19°C nos últimos dias.

Também foram registradas temperaturas negativas em Ponte Alta do Norte (-2,84°C) e Otacílio Costa (-2,3°C).

Houve registro de geada nos campos da Serra Catarinense e de roupas congeladas nos varais em cidades como Bom Jardim da Serra, onde moradores compartilharam imagens do frio intenso nas primeiras horas da manhã.

No Rio Grande do Sul, a mínima foi de -3,4°C, registrada em Vacaria. A Epagri/Ciram também mede a temperatura na cidade, que fica próxima à divisa com Santa Catarina.

Houve registros de geada em São José dos Ausentes, considerada a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. Ao amanhecer, os termômetros marcaram -1,2°C.

De acordo com a Epagri/Ciram, a temperatura deve permanecer baixa na quarta (13) e quinta-feira (14)

specialmente nas áreas mais altas do estado, onde ainda há condições para formação de geada.

A partir da segunda metade da semana, a aproximação de áreas de baixa pressão e de uma frente fria deve aumentar as condições para chuva no sul, mas o frio intenso tende a diminuir.