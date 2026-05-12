SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pintor Francisco Bondemba da Silva, 57, foi arremessado para fora da casa em que morava no momento da explosão causada pela obra da Sabesp que atingiu a rede de gás, no Jaguaré, na zona oeste de SP, na tarde desta segunda (11).

Ele está internado na UTI com fraturas na perna, clavícula e costelas após uma obra atingir uma rede de gás nesta segunda-feira. Segundo familiares, ele dormia no momento do acidente.

"Se ele não fosse lançado para a rua, a laje teria caído em cima dele", afirmou o sobrinho, Francisco Bevan da Silva, 51. Segundo ele, o tio, que morava sozinho, segue sedado e ainda não conseguiu falar com a família.

A casa do pintor ficou destruída e foi uma das 46 residências afetadas pela explosão. Dez residências seguem interditadas pela Defesa Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, 160 pessoas ficaram desalojadas. Parte dos moradores passou a noite em hotéis após deixar as casas danificadas.

Além de Silva, a explosão deixou outros dois feridos ?sendo um deles funcionário da Sabesp? e um morto. Segundo vizinhos, Alessandro, 45 anos, era segurança noturno e dormia no momento da explosão.

"Eu creio que ele não sentiu o cheiro do gás", disse Bevan.

No total, dez casas foram interditadas e 36 atingidas indiretamente. Os apartamentos do condomínio próximo tiveram danos nas janelas com o impacto.

Em nota, a Sabesp afirma que a obra foi previamente alinhada e era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

A Comgás afirmou à Folha que a obra não era dela, mas de terceiros, sem citar a Sabesp. A concessionária não informou se acompanhava a Sabesp no momento do acidente.

O governo do estado afirmou que as concessionárias serão convocadas a prestar esclarecimentos.