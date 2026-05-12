SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 20 animais de estimação foram resgatados após a explosão que matou uma pessoa e feriu outras três no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11).

Foram atendidos, até o momento, 22 animais. Dois cachorros, três peixes, seis gatos e nove aves foram resgatados e devolvidos aos seus tutores, segundo informações da Defesa Civil.

O resgate dos pets foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo GRAD (Grupo de Resposta e Animais em Desastres). A organização encaminhou equipes ontem ao local para auxiliar as autoridades oficiais. "Nenhuma vida fica para trás, não importa a dificuldade", escreveu a direção nas redes sociais.

O primeiro resgatado foi um hamster. Em imagens divulgadas, ele apareceu em uma gaiola, enquanto os peixes eram mantidos em grandes caixas com água e aparelhos de oxigenação.

Alguns animais estavam sob escombros. Os socorristas precisaram quebrar e retirat estruturas para encontrar aqueles que estavam presos ou escondidos. Dois gatos foram encontrados em cima de um guarda-roupa, sobre o qual um telhado havia desmoronado.

O UOL questionou ao Governo de São Paulo se algum animal foi encontrado morto ou está desaparecido. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

A explosão atingiu residências e deixou um morto e três feridos na tarde de segunda-feira (11). O incidente ocorreu na área próxima à rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

A Sabesp confirmou que uma rede de gás foi atingida durante trabalho da empresa no local. A explosão ocorreu enquanto a equipe técnica realizava o reparo, acrescentou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Um homem de 45 anos foi encontrado morto após "colapso estrutural" de uma laje, informaram os bombeiros. O corpo, retirado dos escombros, foi reconhecido por um enteado da vítima, que morava com ele e a esposa. A morte foi confirmada por um médico. A vítima foi identificada como Alexsandro Fernandes.

Buscas foram encerradas pelos bombeiros. Antes, a corporação chegou a procurar por um homem que estaria desaparecido no local, mas a situação não foi confirmada, informou a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a capitão Karoline Burunsizian. Os cães da corporação e 15 viaturas atuaram na ocorrência.

Funcionários da empresa Comgás também estavam na área da explosão, informou a Polícia Militar. Em nota, sem citar a Sabesp, a Comgás declarou ter recebido um chamado às 15h15 sobre um "vazamento de gás causado por uma obra de terceiros". Eles afirmaram que a equipe da empresa chegou ao local às 15h37 e "eliminou o vazamento".

Os três homens feridos, um funcionário da Sabesp e dois moradores do local, foram socorridos por volta das 17h20. Algumas pessoas foram lançadas pela explosão, conforme os bombeiros. Ao menos cinco animais foram resgatados com vida, de acordo com a Defesa Civil.

Fogo atingiu diversas residências, enquanto o cheiro forte de gás e rompimento de vidros em um condomínio vizinho também foram registrados. Os bombeiros informaram o colapso e destruição de diversas casas. Em vídeos obtidos pelo UOL, é possível visualizar vidros quebrados em um prédio, além de imóveis destruídos. A Enel declarou ter desligado a energia na região da explosão após pedido dos bombeiros para que as equipes pudessem atuar na área.

A Defesa Civil informou que, além dos danos estruturais nas residências, houve estouro de vidros de condomínios próximos. O órgão comunicou que as famílias do condomínio de prédios na região da explosão estão autorizadas a retornar aos seus imóveis.

O QUE DIZEM A SABESP, O GOVERNO E A ARSESP

Em nota, a Sabesp declarou que atuava no local em uma obra de remanejamento de tubulação de água. Eles informaram que realizavam o trabalho com "alinhamento operacional e acompanhamento com a concessionária de gás".

Uma rede de gás foi atingida durante a execução dos trabalhos, declarou a companhia. Eles informaram que paralisaram as atividades imediatamente e acionaram a concessionária para a adoção dos procedimentos técnicos necessários.

"Durante a mobilização da equipe técnica para realização do reparo, ocorreu a explosão. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas e pelas autoridades competentes. Neste momento, a prioridade da Sabesp é prestar todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas na área afetada, permanecendo à disposição para colaborar integralmente com as apurações", disse a Sabesp, em nota.

O Governo de São Paulo declarou ter mobilizado imediatamente viaturas dos bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar para atuarem na ocorrência. A gestão acrescentou que a energia na área foi desligada como procedimento de segurança.

"A área permanece isolada para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das forças de segurança. As causas da explosão serão apuradas pelas autoridades competentes", disse o governo de São Paulo, em nota.

Já a Arsesp afirmou que equipes técnicas foram ao local para fiscalizar a atuação das concessionárias responsáveis pelos serviços regulados. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo comunicou o início das apurações das causas do acidente em conjunto com as autoridades competentes.

"A agência solicitará às concessionárias todos os documentos e registros operacionais relacionados à prestação dos serviços no local, bem como as informações específicas sobre a manutenção realizada no endereço nesta segunda-feira. Caso sejam constatadas falhas, descumprimento de normas ou responsabilidade de empresa fiscalizada, serão adotadas as medidas regulatórias e sancionatórias cabíveis. A apuração será conduzida com rigor técnico, independência e transparência", disse a Arsesp.