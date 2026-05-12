SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão atingiu 46 casas no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, pouco depois das 16h desta segunda-feira (11). O incidente destruiu totalmente parte das residências, deixou um morto e três feridos.

Entenda a seguir o que se sabe sobre o caso.

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O que houve com o homem que morreu no local?

A vítima foi identificada apenas como Alessandro, 45, que foi soterrado em uma das casas que desabaram na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Seu corpo foi reconhecido pelo enteado, com quem vivia, e pela mulher.

Como foram atendidas as três vítimas feridas na explosão?

Um funcionário da Sabesp procurou atendimento médico na UBS com ajuda de moradores. Outro foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-socorro regional de Osasco. O terceiro, que teria sido arremessado pela janela de sua residência, foi atendido no local pela ambulância e não corre risco de morte.

Qual foi o impacto total da explosão nas residências?

No total, dez casas foram interditadas e 36 atingidas indiretamente. Segundo os bombeiros, 160 pessoas ficaram desalojadas. O Corpo de Bombeiros enviou 15 viaturas para o atendimento, registrando fogo ativo em múltiplas residências, colapso e destruição de diversas casas, além de rompimento de vidros em condomínio vizinho.

Qual foi a causa da explosão no Jaguaré?

O incidente ocorreu quando equipes da empresa de saneamento Sabesp atingiram uma rede de gás durante uma obra de remanejamento de tubulação de água. A Sabesp afirmou que a obra foi previamente alinhada e era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

Como a Sabesp e a Comgás reagiram ao acidente?

A Sabesp afirmou que a obra era acompanhada pela concessionária de gás, enquanto a Comgás disse que a obra era de terceiros. Por volta das 21h, as duas empresas divulgaram uma nota conjunta lamentando a morte do morador e se solidarizando com as vítimas.

Que tipo de assistência foi oferecida às vítimas e moradores afetados pela explosão?

Os afetados estão recebendo assistência médica e psicológica e foram direcionados para hotéis. As empresas também disponibilizaram um valor emergencial de R$ 2.000 para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos. Equipes de médicos veterinários também atuaram no local em apoio aos animais de estimação afetados.

O que moradores relataram sobre o ocorrido antes e durante a explosão?

O morador Carlos Henrique da Silva Moraes, que teve a casa destruída, relatou que por volta das 12h sentiu um cheiro muito forte de gás e, de repente, ouviu a explosão e a casa caindo sobre ele. Ficou preso nos escombros por cerca de 40 minutos até ser resgatado pelos bombeiros. Outro morador, Lucas Lima, disse que a Sabesp realizava a obra desde sexta-feira (8) e que, na segunda-feira, sentiu um cheiro muito forte de gás saindo do buraco da obra.

Há risco de novas explosões na área afetada?

Não há risco de novas explosões, segundo os bombeiros e a Defesa Civil, pois o fornecimento de gás da região foi interrompido pela concessionária. Uma vistoria minuciosa está sendo realizada para descartar a possibilidade de novos abalos e verificar as condições estruturais das residências.

Quando os moradores poderão retornar às suas casas após a explosão?

A Defesa Civil estadual afirmou que não há prazo para liberar totalmente a área atingida. As residências serão classificadas por cores: nas verdes, os moradores poderão retornar; nas amarelas, só poderão entrar para retirar pertences; e nas vermelhas, o acesso não será permitido. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas estão realizando vistorias para determinar as condições das estruturas.