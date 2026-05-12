SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher sobreviveu e outras três pessoas morreram após uma embarcação desaparecer durante um passeio em uma represa de Iporá, em Goiás, nesta segunda-feira (11).

O desaparecimento foi notificado às autoridades na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, dois casais saíram para passear em uma canoa no Rancho Recanto, mas não voltaram. Os bombeiros foram acionados às 15h34.

Embarcação foi encontrada após horas de buscas, ainda ontem, sem ocupantes. A canoa foi achada após um funcionário responsável pela represa reduzir o nível da água no local, mas as buscas foram suspensas à noite, e retomadas nesta manhã.

Única sobrevivente da embarcação foi achada hoje, somente com escoriações. Ela usava colete salva-vidas, mas os bombeiros não informaram se ela foi achada dentro ou fora da água. A mulher foi socorrida pelo Samu para um hospital da região.

Os outros dois corpos foram encontrados no fim da manhã e o terceiro no começo da tarde. Com isso, o trabalho dos bombeiros foi encerrado.