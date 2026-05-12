A TV Brasil reapresenta a série documental Como Nascem os Heróis a partir desta terça (12), às 22h30, com edições semanais.

A produção tem uma abordagem crítica e divertida para desmistificar a trajetória de dez personalidades do país com um tom leve para percorrer essa memória histórica. Disponível na íntegra pelo aplicativo TV Brasil Play, a obra transforma debates históricos em narrativas acessíveis.

A primeira temporada de Como Nascem os Heróis disputa o 25º Prêmio Grande Otelo, também conhecido como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Considerada uma das maiores honrarias do audiovisual brasileiro, a premiação é organizada pela Academia Brasileira de Cinema.

Com dez episódios, o seriado investiga a construção histórica e simbólica dos ícones inscritos no Livro de Aço de Heróis e Heroínas da Pátria, que fica no Panteão da Pátria, em Brasília, e reconhecidos oficialmente pelo Congresso Nacional.



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A atração propõe um diálogo crítico sobre as biografias de figuras nacionais marcantes a partir de uma linguagem ágil que mescla reflexão histórica, humor e ironia.

A obra explora os legados de mitos para refletir criticamente sobre como o reconhecimento desses nomes foi moldado por interesses e disputas políticas.