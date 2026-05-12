SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tenente da reserva da Polícia Militar de Pernambuco foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (12), durante um assalto em frente a uma agência da Caixa, na cidade de Itambé, na Zona da Mata do estado.

Paulo Sérgio de Matos e Silva foi morto no momento em que transportava uma bolsa de dinheiro. A informação inicial é de que a vítima prestava serviços de segurança privada e realizava saques e depósitos de valores para empresas da região, segundo a PM pernambucana.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança da agência bancária. As imagens mostram o momento em que dois bandidos armados e encapuzados se aproximam do local onde está o militar da reserva e anunciam o assalto. Algumas pessoas que estavam próximas correm com medo ao perceberem se tratar de um assalto.

Na sequência, os criminosos efetuaram alguns disparos contra Paulo Sérgio, que caiu no chão. Nesse momento, os suspeitos pegaram a bolsa de dinheiro que estava com a vítima e também roubaram os pertences de uma outra mulher que ia entrar na agência. A quantia que estava dentro da sacola em posse do policial não foi informada.

O socorro foi acionado, mas o tenente da reserva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi recolhido e enviado ao IML e, posteriormente, liberado para sepultamento.

A PM de Pernambuco foi chamada, mas quando chegou no local os criminosos já tinham fugido. Buscas foram feitas na região, mas até a publicação deste texto nenhum suspeito foi preso.

Caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações são comandadas pela 49º Delegacia de Polícia Civil de Itambé.