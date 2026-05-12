SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) concluiu que o cão Orelha morreu devido a uma condição grave e preexistente, e não por suposta agressão de adolescentes. O órgão pediu o arquivamento do caso à Justiça.

Adolescentes apontados pela Polícia Civil como responsáveis pela suposta agressão e o cachorro "não estiveram juntos na praia no período da suposta agressão. A afirmação foi divulgada hoje pelo MPSC após análise de quase dois mil arquivos entre laudos técnicos, vídeos, imagens e dados apreendidos no processo.