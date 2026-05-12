SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A misteriosa morte de filhotes de foca na Ilha Sable, no Canadá, intrigou cientistas durante anos. Eles apareciam com o mesmo padrão de ferimentos, mas uma verdade macabra por trás desses casos finalmente foi desvendada: as mortes seriam motivadas por canibalismo entre os animais.

Pesquisadores da Universidade de St Andrews e de órgãos canadenses de conservação marinha começaram a observar mortes frequentes de filhotes de focas-cinzentas na região. Os animais apresentavam ferimentos severos que começavam na boca e desciam em espiral até o peito, chegando a atingir o osso, enquanto o restante do corpo permanecia praticamente intacto.

Por muito tempo, acreditou-se que os responsáveis fossem tubarões ou até hélices de embarcações. Diante do mistério, especialistas passaram a realizar observações diretas na Ilha Sable, considerada a maior colônia de reprodução de focas-cinzentas do mundo.

Após o monitoramento, uma explicação incomum veio à tona: o motivo das mortes estaria ligado ao canibalismo entre as próprias focas. Segundo os pesquisadores, o comportamento foi observado principalmente em machos adultos.

Os animais atacavam filhotes, causando lesões graves que começavam na cabeça e seguiam em padrão circular pelo tronco. É exatamente o mesmo tipo de ferimento encontrado nas carcaças analisadas.

Para se ter ideia, a equipe contabilizou 765 filhotes mutilados por mordidas em espiral somente durante a temporada reprodutiva de 2024. Já em 2025, os cientistas chegaram a avistar impressionantes 359 carcaças em um único dia. O número assusta, mesmo em uma região onde cerca de 80 mil filhotes nascem a cada inverno.

Para fortalecer a hipótese, o estudo publicado na revista Marine Mammal Science relata um episódio registrado em dezembro de 2024. Na ocasião, um macho adulto foi flagrado atacando e consumindo partes de um filhote.

Depois disso, os cientistas compararam os ferimentos observados nesse ataque com centenas de carcaças encontradas na ilha e perceberam o mesmo padrão repetido. Durante a análise, os pesquisadores também identificaram casos semelhantes em outras regiões do mundo, concluindo que o comportamento não é totalmente inédito.

Situações parecidas já haviam sido registradas no Mar do Norte. Em um episódio documentado no arquipélago alemão Helgoland, uma foca macho adulta foi filmada caçando, matando e devorando um filhote. O corpo do animal também apresentava cortes profundos em espiral.

O motivo para explicar esse comportamento é 'energético'. Os machos adultos enxergam os filhotes como uma fonte extra de gordura e energia durante o período reprodutivo, quando passam longos períodos disputando território e parceiras.

Izzy Langley, ecologista marinha da Universidade de St Andrews, revelou à revista Science que houve um crescimento acelerado da população de focas-cinzentas nas últimas décadas. Esse fenômeno pode estar aumentando a competição, a agressividade e comportamentos extremos dentro da colônia.

Em todo caso, ainda são necessários mais estudos para compreender a situação. Por enquanto, os especialistas não recomendam qualquer tipo de intervenção. "Definitivamente, pode ser difícil de assistir. Mas a vida de uma foca - e, na verdade, de qualquer animal selvagem - é difícil", afirmou Langley.