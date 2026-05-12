SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo pode ter greve no Metrô a partir da 0h de amanhã (13). Uma possível greve no Metrô de São Paulo a partir das 0h desta quarta-feira (13) não está oficialmente confirmada: a decisão será tomada em assembleia dos metroviários marcada para hoje (12), após impasse entre o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a direção da companhia e o governo estadual.

O Sindicato dos Metroviários convocou a assembleia para votar a greve. Em comunicado oficial, a entidade afirma que a categoria pode cruzar os braços amanhã (13), caso a paralisação seja aprovada pelos trabalhadores.

A assembleia está prevista para começar às 18h30 e terá transmissão no canal do YouTube (no player abaixo). O sindicato diz que a greve começaria à 0h.

As linhas que podem ser afetadas são as operadas diretamente pelo Metrô: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. O próprio Metrô informa em seu site que administra e opera essas quatro linhas, que funcionam diariamente das 4h40 à 0h e atendem mais de 3 milhões de passageiros por dia.

O sindicato afirma que a greve é motivada pela falta de avanço nas negociações da campanha salarial e demandas trabalhistas consideradas urgentes pela categoria. Entre os pontos citados estão a abertura de concurso público, críticas à terceirização e questionamentos sobre o plano de saúde Metrus. Cobrança por progressões salariais, negociação da Participação nos Resultados de 2026 e discussão sobre Plano de Carreira também estão na pauta.

A entidade diz que o quadro de funcionários do Metrô teria sido reduzido à metade em dez anos. Segundo o sindicato, essa redução teria aumentado a carga de trabalho dos empregados, pressionado o plano de saúde e aberto espaço para terceirizações. A direção sindical também afirma que a empresa quer ampliar descontos no plano de saúde e elevar custos de itens como internação.

O sindicato voltou a defender a chamada "catraca livre". A proposta é que, se o governo estadual autorizar o funcionamento sem cobrança de tarifa, os metroviários trabalhem e mantenham o Metrô operando normalmente.