SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur Berganholi, 25, um dos sobreviventes da queda de avião em Belo Horizonte, apareceu em uma foto no hospital e agradeceu o apoio de um médico amigo.

Arthur Schaper Berganholi apareceu em uma foto publicada pelo médico Luiz Lorentz no Instagram. O jovem, de 25 anos, é um dos sobreviventes da queda do avião que atingiu um prédio no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, em 4 de maio.

Na imagem, Arthur aparece deitado em uma cama do Hospital Madre Teresa, na região Oeste da capital mineira. Ele está com a perna esquerda enfaixada, ao lado de Lorentz, e faz sinal de positivo com uma das mãos.

Luiz Lorentz escreveu que é grato pela vida e pela amizade com Arthur. "Gratidão pela vida e pela amizade. Quis a vida que um dia nos encontraríamos para bater papo dessa maneira. Meu grande parceiro, conta comigo pra sempre", publicou o médico.

Arthur respondeu ao post e agradeceu o apoio recebido durante a recuperação. "Obrigado pelo apoio, meu irmão. Você fez toda diferença na minha recuperação. Um grande amigo e profissional. Estamos juntos sempre", comentou o sobrevivente.

A mãe de Arthur também comentou a publicação. Daniela Schapper escreveu: "Te amo filho! E Deus muito além! Primogênito! Selado é milagre manifestado!". Outros comentários na postagem mencionaram a amizade entre Arthur e Lorentz desde a infância.

Comentários na publicação destacaram a relação antiga entre Arthur e Lorentz. Em uma das mensagens, uma pessoa escreveu que o médico teve "a oportunidade de cuidar de Arthur seu amigo de infância" e disse sentir "muito orgulho e gratidão".

Amigos também reagiram à foto dos dois no hospital. Uma mulher escreveu que "passou um filme" em sua cabeça ao ver a imagem e afirmou ter orgulho de Arthur e de Lorentz.

Outra mensagem agradeceu o apoio do médico durante a recuperação. "Obrigada por tudo, Luiz!! Você é fera", escreveu uma pessoa nos comentários da publicação.

O avião caiu poucos minutos depois de decolar do Aeroporto da Pampulha. A aeronave tinha como destino o Campo de Marte, em São Paulo, e levava cinco ocupantes.

O piloto declarou emergência à torre de controle antes da queda. Ele relatou dificuldade para manter a subida da aeronave, que atingiu um prédio na Rua Ilacir Pereira Lima.

Três pessoas morreram no acidente. As vítimas foram o piloto Wellington de Oliveira Pereira, 34, Fernando Souto Moreira, 36, e o empresário Leonardo Berganholi, 50, pai de Arthur.

Arthur e Hemerson Cleiton Almeida, 53, sobreviveram à queda. Os dois foram socorridos após o acidente e estavam internados.

A aeronave era um EMB-721C, fabricado em 1979. De acordo com registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião tinha capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.